"Шальке" в гостях одолел "Майнц"

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"Шальке" в гостях одолел "Майнц"

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" на выезде минимально обыграл "Майнц" благодаря голу Даниэля Калиджури.

"Майнц" – "Шальке" - 0:1 

Гол: Калиджури, 55 - 0:1.

"Майнц": Мюллер, Диалло, Белль, Бросински, де Йонг (Муто, 65), Гбамен, Латца (Максим, 46), Сердар, Квайсон, Уджа (Озтуналы, 81), Онисиво.

"Шальке": Фэрманн, Настасич, Налдо, Керер, Маккенни, Шопф (Горетцка, 46), Бенталеб, Калиджури, Пьяца (Коноплянка, 51), Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 77).

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