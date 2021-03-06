"Шальке" в первом для нового тренера матче, сыграл вничью с "Майнцем"

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"Шальке" в первом для нового тренера матче, сыграл вничью с "Майнцем"В Гельзенкирхене завершился первый матч 24 тура немецкой Бундеслиги. Во встрече двух аутсайдеров чемпионата "Шальке" сыграл с "Майнцем" вничью 0:0. Новому главному тренеру хозяев Димитриосу Граммозису не удалось дебютировать у руля клуба с победы, но для нынешнего "Шальке" и ничейный результат можно назвать положительным. Команда после этого матча осталась на последней строчке в турнирной таблице, имея в своем активе только 10 баллов. У гостей дела обстоят лишь немногим лучше - 18 набранных очков и 16 место.

"Шальке" - "Майнц" 0:0 (0:0)

"Шальке": Реннов, Виллиам, Мустафи, Беккер, Тиав, Колашинац (Маскарель, 79), Чалханоглу, Сердар, Боздоган (Стамбули, 46), Раман (Очипка, 90+3), Хопп (Шулер, 61).

"Майнц": Центнер, да Кошта (Бросински, 80), Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца (Боэтиюс, 46), Кор, Баррейро (Штегер, 89), Салаи (Глатцель, 74), Буркардт (Квайсон, 89). 

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