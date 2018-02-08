"Шальке" - "Вольфсбург" - 1:0 (обзор)

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"Шальке" - "Вольфсбург" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/4 финала кубка Германии, в котором гельзенкирхенский "Шальке" дома обыграл "Вольфсбург".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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