"Шальке" выдал невероятнейший камбэк в рамках рурского дерби с "Боруссией"
Вывеску центрального матча 13 тура немецкой Бундеслиги получило рурское дерби, в рамках которого встретились "Боруссия" и "Шальке". Несмотря на плохую форму дортмундцев в последних играх, именно они считались фаворитами встречи на "Сигнал Идуна Парк", и, несмотря на статус дерби, мотивации у хозяев должно было быть побольше. С первых минут вышли на поле два лидера сборной Украины – Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.
Немного поборолись гости за инициативу в первой десятиминутке матча, как тут же стали сыпаться их защитные построения. Сначала Обамеянг начал голевую атаку, переведя мяч с левого угла штрафной на правый фланг, откуда Пулишич прострелил в центр, подставил ногу Шахин, направив круглого к дальней штанге, а там вновь Обамеянг замкнул этот полупрострел – 1:0.
Через 7 минут хозяева заработали стандарт на правом фланге, Шахин забросил в штрафную, где Стамбули высоко выставил ногу, опередив всех соперников, и отправил мяч в сетку собственных ворот – 2:0 после автогола. Побежали гости отыгрываться, но тут же получили в ответ разящую контратаку: Коноплянка не добрался до мяча, столкнувшись с арбитром, Ярмоленко подхватил круглого и отправил в прорыв по флангу Обамеянг, тот с бешеной скоростью промчался по бровке и навесил на дальнюю штангу, где одинокий Гетце сделал счет 3:0.
Еще через 4 минуты счет стал неприличным: Обамеянг и Гетце устроили перепасовку накоротке перед чужой штрафной, в результате удар габонца пришелся в защитника, мяч отскочил влево, где набежавший Геррейру слету положил его в дальний угол. Таким образом, уже к середине тайма дортмундцы просто разорвали своих соперников, отправив в их ворота 4 безответных мяча.
После этого игра, наконец, успокоилась, гости пытались организовать свои атакующие действия, а "шмели" им спокойно мешали это делать. Несколько замен сделал еще до перерыва Тедеско, но ощутимых изменений в игре его команды не последовало.
В дебюте второй половины "Шальке" удалась неплохая атака, в завершении которой Горетцка опасно пробил головой по воротам дортмундцев – немного неточно. Вскоре гости даже смогли отыграть один мяч, однако главный арбитр, прибегнув к помощи видеоповторов, его отменил. В ответной атаке Обамеянг мог забивать пятый гол, обокрав голкипера гостей после неудачных финтов последнего, но не попал габонец в створ с острого угла.
За полчаса до конца матча гельзенкирхенцам удалось одыграть один мяч: побежал Стамбули исправляться за автогол в первом тайме, выполнил он с правого фланга подачу в штрафную хозяев, где выпрыгнувший выше всех Бургшталлер перебросил неосмотрительно вышедшего вперед голкипера – 1:4.
Не прошло и пяти минут, как Харит забил второй гол "Шальке" в этом матче: Коноплянка на левом фланге ушел от защитника и навесил в район одиннадцатимеровой, где одинокий марроканец вторым касанием отправил мяч в сетку – 4:2. Вскоре дортмундцы еще и в меньшинстве остались: за вторую желтую был удален с поля Обамеянг – около 15 минут было у футболистов "Шальке", чтобы спасти этот матч. И после исполнения стандарта за нарушение, которое привело к удалению, в штангу угодил Бургшталлер.
Однако и гостям пришлось доигрывать встречу вдесятером, так как получил травму в концовке матча Харит, а замен у Тедеску уже не осталось. За пять минут до конца основного времени "Шальке" свел преимущество "Боруссии" к минимуму: Калиджури прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и великолепным ударом отправил мяч в дальний угол - 4:3 стал счет. Тут же и Харит вернулся на поле после отсутствия в несколько минут. И на 4-й добавленной минуте "Шальке" спас матч: после подачи с углового Коноплянки, прибежавший в штрафную Налдо головой поразил ворота Вайденфеллера.
Великолепный матч выдали "Боруссия" и "Шальке", который можно разделить на две половины, каждую из которых вчистую выиграла одна из команд. Гельзенкирхенцы спаслись в невероятно тяжелой ситуации, а сразу после финального свистка футболисты продолжили выяснять отношение в виде стычек друг с другом, в общем, дерби удалось на славу.
"Боруссия" – "Шальке" – 4:4
Голы: Обамеянг, 12 – 1:0, Стамбули, автогол, 19 – 2:0, Гетце, 21 – 3:0, Геррейру, 25 – 4:0, Бургшталлер, 61 – 4:1, Харит, 65 – 4:2, Калиджури, 86 - 4:3, Налдо, 93 - 4:4
Удаление: Обамеянг, 72
"Боруссия": Вайденфеллер, Геррейру (Загаду, 83), Сократис, Топрак, Шмельцер, Вайгль, Гетце (Кастро, 78), Шахин, Ярмоленко (Бартра, 68), Пулишич, Обамеянг.
"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер (Настасич, 46), Калиджури, Маккенни (Харит, 33), Майер, Очипка, Ди Санто (Горетцка, 33), Коноплянка, Бургшталлер.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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