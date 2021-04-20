"Шальке" вылетел из Бундеслиги

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"Шальке" вылетел из БундеслигиФото: Твиттер @s04_en 
Сегодня состоялась встреча 30 тура немецкой Бундеслиги которая определила первого неудачника чемпионата, который досрочно покинет высший дивизион.

"Арминия" на своем поле принимала "Шальке" и добилась минимальной победы со счетом 1:0. Единственный мяч на 50 минуте забил форвард гостей Клос

Это поражение стало фатальным для клуба из Гельзенкирхена, поскольку он потерял все шансы на сохранение прописки в турнире. Этот вылет из Бундеслиги стал первым для "кобальтовых" с 1988 года. В тот раз для возвращения потребовалось отыграть три сезона в дивизионе классом ниже. 

"Арминия" - "Шальке" 1:0 (0:0)

Гол: Клос, 50 - 1:0
Нереализованный пенальти: Клос, 80
Удаление: Тиав, 71

"Арминия": Ортега, Брюннер (де Медина, 69), Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Гебауэр, 85), Майер, Доан (ван дер Хорн, 85), Фогльзаммер (Суку, 69), Клос (Шипплок, 89).

"Шальке": Фэрманн, Мустафи, Стамбули, Тиав, Колашинац, Айдин, Маскарель, Сердар, Харит (Сане, 78), Хунтелар, Пасиенсия (Ут, 53).

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