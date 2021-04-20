"Шальке" вылетел из Бундеслиги
Фото: Твиттер @s04_en
Сегодня состоялась встреча 30 тура немецкой Бундеслиги которая определила первого неудачника чемпионата, который досрочно покинет высший дивизион.
"Арминия" на своем поле принимала "Шальке" и добилась минимальной победы со счетом 1:0. Единственный мяч на 50 минуте забил форвард гостей Клос.
Это поражение стало фатальным для клуба из Гельзенкирхена, поскольку он потерял все шансы на сохранение прописки в турнире. Этот вылет из Бундеслиги стал первым для "кобальтовых" с 1988 года. В тот раз для возвращения потребовалось отыграть три сезона в дивизионе классом ниже.
"Арминия" - "Шальке" 1:0 (0:0)
Гол: Клос, 50 - 1:0
Нереализованный пенальти: Клос, 80
Удаление: Тиав, 71
"Арминия": Ортега, Брюннер (де Медина, 69), Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Гебауэр, 85), Майер, Доан (ван дер Хорн, 85), Фогльзаммер (Суку, 69), Клос (Шипплок, 89).
"Шальке": Фэрманн, Мустафи, Стамбули, Тиав, Колашинац, Айдин, Маскарель, Сердар, Харит (Сане, 78), Хунтелар, Пасиенсия (Ут, 53).
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20