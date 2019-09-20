"Шальке" вырвал победу в матче с "Майнцем"

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"Шальке" вырвал победу в матче с "Майнцем"

"Шальке" обыграл "Майнц" в матче 5-го тура чемпионата Германии.

Победный мяч был забил на 89 минуте.

"Шальке" - "Майнц" - 2:1 (1:0)

Голы: Сердар, 36 - 1:0, Онисиво, 74 - 1:1, Харит, 89 - 2:1.

"Шальке": Нюбель, Очипка, Сане, Кенни, Калиджури, Стамбули, Маскарель, Сердар (Ут, 60), Харит, Маккенни (Настасич, 76), Бургшталлер (Кутуджу, 81).

"Майнц": Центнер, Брозински, Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Максим, 58), Куэйсон, Фернандес, Кунде (Баку, 59), Солои (Онисиво, 71), Боэтиус.

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