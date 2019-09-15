"Шальке" забил пять голов "Падерборну" в матче Бундеслиги
В матче 4-го тура чемпионата Германии "Шальке" на выезде одержал волевую победу над "Падерборном" со счетом 5:1. Хозяева открыли счет в начале встречи, отличился Каули, на что гельзенкирхенцы ответили дублем Харита, а также голами Сане, Сердара и Кутуджу.
Благодаря победе "Шальке" поднялся в зону еврокубков и теперь занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Падерборн" остался на предпоследней, 17-й позиции.
"Падерборн" – "Шальке" - 1:5 (1:1)
Голы: Каули, 8 - 1:0, Сане, 33 - 1:1, Сердар, 49 - 1:2, Харит, 71 - 1:3, Кутуджу, 83 - 1:4, Харит, 85 - 1:5
"Шальке": Нюбель, Очипка, Стамбули, Сане, Кенни, Харит, Калиджури (Маккенни, 62), Маскарель, Сердар (Кабак, 86), Бургшталлер, Ут (Кутуджу, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
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|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0