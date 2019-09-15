"Шальке" забил пять голов "Падерборну" в матче Бундеслиги

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"Шальке" забил пять голов "Падерборну" в матче Бундеслиги

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Шальке" на выезде одержал волевую победу над "Падерборном" со счетом 5:1. Хозяева открыли счет в начале встречи, отличился Каули, на что гельзенкирхенцы ответили дублем Харита, а также голами Сане, Сердара и Кутуджу.

Благодаря победе "Шальке" поднялся в зону еврокубков и теперь занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Падерборн" остался на предпоследней, 17-й позиции.

"Падерборн" – "Шальке" - 1:5 (1:1)
Голы: Каули, 8 - 1:0, Сане, 33 - 1:1, Сердар, 49 - 1:2, Харит, 71 - 1:3, Кутуджу, 83 - 1:4, Харит, 85 - 1:5

"Шальке": Нюбель, Очипка, Стамбули, Сане, Кенни, Харит, Калиджури (Маккенни, 62), Маскарель, Сердар (Кабак, 86), Бургшталлер, Ут (Кутуджу, 68).

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