"Шальке" ждет, чтобы Горетцка определился со своим будущим

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель высказался о ситуации с Леоном Горетцкой.

"Я рассчитываю, что вопрос будет решен не позднее, чем к зимнему перерыву" - приводит слова Хайделя Sport Bild.

Напомним, что в Горетцке заинтересованы "Бавария" и "Барселона".

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