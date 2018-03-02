Шалланд возглавил сборную Косово
Федерация футбола Косово на своём официальном сайте объявила о назначении Бернара Шалланда на пост главного тренера национальной сборной.
Стороны заключили двухлетний контракт. Таким образом, 66-летний швейцарский специалист будет возглавлять косоваров как минимум до окончания квалификации Евро-2020.
Стоит отметить, что последним местом работы Шалланда была сборная Армении, которую он покинул в 2015 году.
Не пропустите: Лучшие голы февраля. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Особенный выезд Рафаэля Бенитеса: "Ньюкасл" едет в гости к "Ливерпулю"
-
Домашнее превосходство: ЦСКА открывает весеннюю часть РФПЛ поединком против "Урала"
-
Итоги 26 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Футбольная нация: символическая сборная лучших баскских игроков
-
Как "развести" китайцев на деньги: бизнес урок от Джексона Мартинеса
Лента новостей
-
Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"
-
Кака поделился мнением об успехах Криштиану Роналду
-
Суперкубок России может быть разыгран в Катаре
-
Симоне Индзаги прокомментировал возможность возглавить "Ювентус"
-
Мартинес отрицает наличие договорённости с "Интером"
-
"Порту" – "Спортинг" - 2:1 (обзор)
-
"Драконы" сильнее "львов": "Порту" взял верх над "Спортингом"
-
Гарай восстановился после травмы
-
Мойя в дебютном матче за "Реал Сосьедад" сделал больше сейвов, чем в любой другой игре этого сезона в составе "Атлетико"
-
Пять ключевых игроков ПСЖ пропустят матч с "Труа"
-
"Атлетико" нашёл замену Карраско
-
Особенный выезд Рафаэля Бенитеса: "Ньюкасл" едет в гости к "Ливерпулю"
-
"Монако" – "Бордо" - 2:1 (обзор)
-
"Монако" одержал волевую победу над "Бордо"
-
Хамес близок к возвращению в строй
-
Домашнее превосходство: ЦСКА открывает весеннюю часть РФПЛ поединком против "Урала"
-
"Боруссия М" – "Вердер" - 2:2 (обзор)
-
Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вердер" расписали результативную ничью
-
Промес готов забить "Локомотиву"
-
"Интер" согласовал первый летний трансфер