Шалланд возглавил сборную Косово

Федерация футбола Косово на своём официальном сайте объявила о назначении Бернара Шалланда на пост главного тренера национальной сборной.

Стороны заключили двухлетний контракт. Таким образом, 66-летний швейцарский специалист будет возглавлять косоваров как минимум до окончания квалификации Евро-2020.

Стоит отметить, что последним местом работы Шалланда была сборная Армении, которую он покинул в 2015 году.

Не пропустите: Лучшие голы февраля. | http://soccernews.ru