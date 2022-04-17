Шамар Николсон влюбился в "Спартак"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон высказался по поводу своего будущего в стане "красно-белых" и признался в любви к клубу.
"Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб.
Я влюбился в "Спартак" и не собираюсь покидать этот клуб!" - приводит слова Николсона "Спорт-Экспресс".
Напомним, что "Спартак" подписал Николсона в зимнее трансферное окно из бельгийского "Шарлеруа".
В РПЛ он уже успел сыграть в 7 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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