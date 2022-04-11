Шамар Николсон высказался об уровне РПЛ
Фото: твиттер Николсон\Автор неизвестен
Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон поделился мнением об уровне РПЛ.
"РПЛ - не слабая лига. Здесь сложнее играть, чем в Бельгии, где я играл раньше. Сейчас мне нужно играть с партнерами, они мне помогают получить эту уверенность и идти вперед.
Не могу говорить, стала ли РПЛ сложнее после ухода такого количества игроков. Понимаю, что ситуация сложная, но я об этом не думаю.
Я полностью сконцентрирован на игре "Спартака", чтобы забивать здесь", – сказал форвард.
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