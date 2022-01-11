"Шамар, ты дома!" Новичок "Спартака" прилетел в Москву (фото)

Теги спартак москвашамар николсон

"Шамар, ты дома!" Новичок "Спартака" прилетел в Москву (фото)

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Ямайский нападающий "Спартака" Шамар Николсон прилетел в Москву и сфотографировался на заснеженном стадионе "красно-белых" "Открытие Банк Арена".

"Открытие Банк Арена". Шамар, ты дома!" - говорится в официальном твиттере клуба.

24-летний Николсон перешел в "Спартак" в январе 2022 года из бельгийского "Шарлеруа". Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист подписал с российским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

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