Шамиль Газизов может вернуться в "Уфу"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов провел встречу с председателем совета директоров "Уфы" Ростиславом Мурзагуловым, сообщает Sport24.

"Мы правда встречались с Шамилем Камиловичем. Это просто была встреча двух старых товарищей. Почему нет? Пока никакого предметного разговора еще не был. Ему нужно прийти в себя. Я его тоже не тороплю. Время будет — поговорим. Я всегда рад вместе работать, но пока Шамиля не надо торопить. Я никогда не скрывал, что хочу и дальше с ним работать", — сказал Мурзагулов.

В 2010 году Газизов создал клуб "Уфа" и занял в нем место генерального директора. В июле 2020 году Газизов был назначен генеральным директором "Спартак", но был уволен спустя пять месяцев.

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