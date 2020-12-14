Шамиль Газизов может вернуться в "Уфу"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов провел встречу с председателем совета директоров "Уфы" Ростиславом Мурзагуловым, сообщает Sport24.
"Мы правда встречались с Шамилем Камиловичем. Это просто была встреча двух старых товарищей. Почему нет? Пока никакого предметного разговора еще не был. Ему нужно прийти в себя. Я его тоже не тороплю. Время будет — поговорим. Я всегда рад вместе работать, но пока Шамиля не надо торопить. Я никогда не скрывал, что хочу и дальше с ним работать", — сказал Мурзагулов.
В 2010 году Газизов создал клуб "Уфа" и занял в нем место генерального директора. В июле 2020 году Газизов был назначен генеральным директором "Спартак", но был уволен спустя пять месяцев.
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