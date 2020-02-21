Шамиль Газизов: "На 99 % Круговой вернется из "Зенита" в "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что защитник Данил Круговой вернется в команду.

Напомним, летом 2019 года 21-летний футболист подписал контракт с "Зенитом" и первую часть сезона провел в аренде в "Уфе".

"Данил пока еще будет восстанавливаться с "Зенитом", а потом, наверное, вернется к нам. Давайте еще немного подождем. На 99 процентов Круговой закончит этот сезон в "Уфе". Сейчас футболист продолжает восстановление. Работает по своей программе. Как только завершит реабилитацию, приедет к нам.

Конечно. Травма неприятная. Но по нашим данным, в середине марта Круговой уже сможет начать тренироваться в общей группе. А там еще два месяца до конца чемпионата", - сказал Газизов.

В нынешнем сезоне Круговой участвовал в 6 матчах РПЛ.

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