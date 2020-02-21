Шамиль Газизов: "На 99 % Круговой вернется из "Зенита" в "Уфу"

Теги шамиль газизовданил круговойуфазенит санкт-петербург

Шамиль Газизов: "На 99 % Круговой вернется из "Зенита" в "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что защитник Данил Круговой вернется в команду. 

Напомним, летом 2019 года 21-летний футболист подписал контракт с "Зенитом" и первую часть сезона провел в аренде в "Уфе".

"Данил пока еще будет восстанавливаться с "Зенитом", а потом, наверное, вернется к нам. Давайте еще немного подождем. На 99 процентов Круговой закончит этот сезон в "Уфе". Сейчас футболист продолжает восстановление. Работает по своей программе. Как только завершит реабилитацию, приедет к нам.

Конечно. Травма неприятная. Но по нашим данным, в середине марта Круговой уже сможет начать тренироваться в общей группе. А там еще два месяца до конца чемпионата", - сказал Газизов.

В нынешнем сезоне Круговой участвовал в 6 матчах РПЛ.

А еще: Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов