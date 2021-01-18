Шамиль Газизов полетел на сборы с "Уфой"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов полетел на сборы с "Уфой" в Турцию, сообщает Sport24.
По сведениям источника, Газизов в настоящее время не имеет официальной должности в уфимском клубе.
Газизов работал генеральным директором "Уфы" с 2012 по 2020 год. Летом минувшего года он получил аналогичную должность в "Спартаке", но был уволен всего через пять месяцев после назначения.
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