Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов полетел на сборы с "Уфой" в Турцию, сообщает Sport24.

По сведениям источника, Газизов в настоящее время не имеет официальной должности в уфимском клубе.

Газизов работал генеральным директором "Уфы" с 2012 по 2020 год. Летом минувшего года он получил аналогичную должность в "Спартаке", но был уволен всего через пять месяцев после назначения.

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