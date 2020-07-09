Шамиль Газизов прокомментировал свое назначение в "Спартак"

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Шамиль Газизов прокомментировал свое назначение в "Спартак"

Шамиль Газизов прокомментировал назначение на пост генерального директора московского "Спартака".

"Понимаю, это очень большой вызов. Большая ответственность. У меня было время подумать и принять решение. После нескольких встреч с Федуном я все понял, понял, какие будут полномочия и задачи. Уверен, все будет хорошо", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

51-летний Газизов ранее занимал аналогичный пост в "Уфе". При нем башкирский клуб занимал шестое место в Российской Премьер-Лиге, а также доходил до полуфинала Кубка России.

Не пропустите: Федун объяснил свое решение назначить Газизова на пост генерального директора "Спартака". | http://soccernews.ru
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