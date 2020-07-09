Шамиль Газизов рассказал, что нужно "Спартаку" для борьбы за чемпионство

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Шамиль Газизов рассказал, что нужно "Спартаку" для борьбы за чемпионство

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов выразил мнение, что московский клуб уже в следующем сезоне сможет бороться за чемпионство.

"Если ты работаешь в "Спартаке", то у тебя может быть только одна цель — первое место. Все остальное отходит на второй план. В моем понимании если внести совсем небольшие изменения, то появится огромный шанс на чемпионство", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в последний раз "Спартак" становился чемпионом в 2017 году. В нынешнем сезоне "красно-белые" занимают восьмое место в турнирной таблице после 27 туров.

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