Шамиль Газизов установил антирекорд "Спартака"

Шамиль Газизов установил антирекорд по времени, проведенном на посту генерального директора московского "Спартака".

Газизов проработал в должности всего 153 дня, хотя все его предшественники работали в "Спартаке" не меньше года.

Список генеральных директоров "Спартака" при Леониде Федуне по длительности работы выглядит следующим образом:

1. Валерий Карпин (4 года 127 дней)

2. Сергей Родионов (3 года 199 дней)

3. Сергей Шавло (2 года 342 дня)

4. Роман Асхабадзе (2 года 113 дней)

5. Юрий Первак (1 год 114 дней)

6. Томас Цорн (1 год 54 дня)

7. Шамиль Газизов (153 дня).

Напомним, что Газизов пришел в "Спартак" в конце прошлого сезона, сменив на посту генерального директора уволенного Томаса Цорна.

После 17 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одинаковое количество очков с лидирующим "Зенитом".

Не пропустите: Уткин отреагировал на увольнение Газизова из "Спартака". | http://soccernews.ru