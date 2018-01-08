Шандор Варга: "Возможно, "Эвертон" подпишет Промеса в январе"

Теги эвертонспартак москваквинси промес

Шандор Варга: "Возможно, "Эвертон" подпишет Промеса в январе"Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал слухи, которые связывают английский "Эвертон" с форвардом московского "Спартака" Квинси Промесом.

"Может ли "Эвертон" сделать предложение по Промесу уже в январе? "Эвертон" - особый случай. В прошлом сезоне команда прилично выступала, а потом посыпалась. И сейчас есть реальная мотивация подняться выше - в зону еврокубков. Поэтому, возможно, мерсисайдцы и решат усилиться Промесом здесь и сейчас", - приводит слова агента СЭ.

Напомним, "Эвертон" назвал свою цену на Промеса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов