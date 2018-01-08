Шандор Варга: "Возможно, "Эвертон" подпишет Промеса в январе"

Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал слухи, которые связывают английский "Эвертон" с форвардом московского "Спартака" Квинси Промесом.

"Может ли "Эвертон" сделать предложение по Промесу уже в январе? "Эвертон" - особый случай. В прошлом сезоне команда прилично выступала, а потом посыпалась. И сейчас есть реальная мотивация подняться выше - в зону еврокубков. Поэтому, возможно, мерсисайдцы и решат усилиться Промесом здесь и сейчас", - приводит слова агента СЭ.

Напомним, "Эвертон" назвал свою цену на Промеса. | soccernews.ru