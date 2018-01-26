"Шанхай Шанган" не будет покупать Тиаго Силву

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"Шанхай Шанган" не будет покупать Тиаго Силву"Шанхай Шанган" не собирается покупать защитника ПСЖ Тиагу Силву в зимнее трансферное окно.

Клуб отказался от трансфера бразильца по той причине, что в команде уже есть четыре легионера.

Сейчас в клубе играют Халк, Оскар, Элкесон и Одил Ахмедов, а по правилам местного чемпионата это максимальное число иностранцев в клубе.

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