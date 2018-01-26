"Шанхай Шанган" не будет покупать Тиаго Силву
"Шанхай Шанган" не собирается покупать защитника ПСЖ Тиагу Силву в зимнее трансферное окно.
Клуб отказался от трансфера бразильца по той причине, что в команде уже есть четыре легионера.
Сейчас в клубе играют Халк, Оскар, Элкесон и Одил Ахмедов, а по правилам местного чемпионата это максимальное число иностранцев в клубе.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|22
|56
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|22
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Дижон
|23
|28
|11
|Страсбур
|22
|27
|12
|ФК Кан
|22
|27
|13
|Бордо
|22
|26
|14
|Амьен
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|22
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|22
|15