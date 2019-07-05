"Шанхай Шенхуа" близок к подписанию двух именитых форвардов

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"Шанхай Шенхуа" близок к подписанию двух именитых форвардов

"Шанхай Шенхуа" работает над трансферами Марко Арнаутовича из "Вест Хэма" и Стефана Эль-Шаарави из "Ромы".

Как сообщает Football Italia, китайский клуб намерен купить 30-летнего австрийца за 25 миллионов евро, а 26-летнего итальянца - за 14 миллионов плюс бонусы.

По Арнаутовичу "Шанхай Шенхуа", скорее всего, удастся договориться, а вот "волки" за Эль-Шаарави требуют намного больше - не менее 20 миллионов.

В минувшем сезоне Арнаутович сыграл за "Вест Хэм" 30 матчей, забил 11 мячей и сделал 4 ассиста. В активе Эль-Шаарави 33 игры в составе "Ромы", 11 голов и 7 результативных передач.

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