"Шанхай Шенхуа" намерен вернуть Игало из "Манчестер Юнайтед"

"Шанхай Шенхуа" не планирует расставаться на постоянной основе с нападающим Одионом Игало, сообщает Sky Sports.

"Манчестер Юнайтед" хочет выкупить взятого в аренду 30-летнего нигерийца, однако, по информации источника, у китайского клуба нет желания его продавать.

"Шанхай Шенхуа" собирается продлить контракт с форвардом до декабря 2024 года с увеличением зарплаты до 22,8 миллионов евро за сезон.

Сам Игало пока не определился со своим будущим - он с детства мечтал выступать за "красных дьяволов", но в Поднебесной ему предлагают слишком выгодные условия.

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