"Шанхай Шенхуа" отказал "Манчестер Юнайтед" в продлении аренды Игало

Теги манчестер юнайтедшанхай шенхуаодион игалотрансферы

"Шанхай Шенхуа" отказал "Манчестер Юнайтед" в продлении аренды Игало

Нападающий Одион Игало может не доиграть сезон в составе "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "Шанхай Шенхуа" занял принципиальную позицию по поводу будущего нигерийца - либо 30 июня он возвращается в клуб из аренды, либо "красные дьяволы" должны его выкупить.

За своего форварда китайский клуб требует около 23 миллионов евро.

30-летний Игало после перехода в "МЮ" в конце января забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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