"Шанхай СИПГ" - "Далянь Ифан" - 8:0 (обзор)

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"Шанхай СИПГ" - "Далянь Ифан" - 8:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1-го тура китайской Суперлиги, в котором "Шанхай СИПГ" унизил "Далянь Ифан".

Напомним, в этом матче в чемпионате Китая дебютировали Карраско и Гайтан. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Хэбэй Чайна Форчун 30 40
7 Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang 30 30
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