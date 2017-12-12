"Шанхай СИПГ" объявил о назначении известного тренера

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"Шанхай СИПГ" объявил о назначении известного тренера

"Шанхай СИПГ" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Витора Перейры.

Португальский специалист сменил у руля "красных орлов" Андре Виллаша-Боаша. Детали контракта 49-летнего наставника с китайским клубом не разглашаются.

Отметим, что Перейра известен по работе в "Порту", "Олимпиакосе" и "Фенербахче". Последним его клубом был "Мюнхен 1860".  

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