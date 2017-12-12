"Шанхай СИПГ" объявил о назначении известного тренера
"Шанхай СИПГ" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Витора Перейры.
Португальский специалист сменил у руля "красных орлов" Андре Виллаша-Боаша. Детали контракта 49-летнего наставника с китайским клубом не разглашаются.
Отметим, что Перейра известен по работе в "Порту", "Олимпиакосе" и "Фенербахче". Последним его клубом был "Мюнхен 1860".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Hebei CFFC
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30