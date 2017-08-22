"Шанхай СИПГ" Виллаш-Боаша уничтожил "Гуанчжоу Эвергранд" Сколари в первом матче четвертьфинала азиатской ЛЧ

В первом четвертьфинальном матче азиатской Лиги Чемпионов "Шанхай СИПГ" под руководством Андре Виллаш-Боаша на своем поле уничтожил "Гуанчжоу Эвергранд", которым руководит Луис Фелипе Сколари. Героем встречи стал форвард хозяев Халк, отметившийся голом и двумя результативными передачами.

"Шанхай СИПГ" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 4:0

Голы: Халк, 38 - 1:0 (пенальти), Вонг Шенчао, 45+1 - 2:0, Ву Лей, 62 - 3:0, Ву Лей, 64 - 4:0.

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