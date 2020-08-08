Шанс для Гаттузо и безнадежность "Челси": анонс сегодняшних поединков Лиги Чемпионов

"Барселона" – "Наполи"

8 августа, 22:00. Барселона, "Камп Ноу". Первый матч – 1:1

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

"Камп Ноу" так и не увидел триумфа "Барселоны" в Ла Лиге, но увидел уверенную победу "Осасуны" над "блаугранас" в последней домашней игре. Было бы обидно так закрывать сезон в родных стенах, однако Лига Чемпионов дала каталонцам шанс исправить год – и для начала нужно прибить "Наполи", который на "Сан Паоло" добыл ничью. Итальянцы еще и требовали перенести ответный матч на нейтральное поле, мотивируя такой ход новой вспышкой коронавируса в Испании, однако УЕФА не пошел на уступки. За такую ​​наглость "Барселона" должна наказывать. Правда, игровая форма подопечных Кике Сетьена после карантина не впечатляла. Можно много говорить о злом Флорентино, который все купил, но не он терял преимущество над мадридцами в два очка. "Барселона" должна была побеждать "Сельту", "Севилью" или ту же Осасуну – этого не произошло. Даже с "Эспаньолом" и "Вальядолидом" "сине-гранатовые" намучились, с большим трудом добыв минимальные победы. Круто команда выглядела только с "Мальоркой" и с "Вильярреалом" – на "Керамике" Месси и компания провели, пожалуй, лучший поединок в сезоне. Все это настораживает, ведь и до карантина "Барселона" не поражала – в группе ей не удалось победить "Славию" на "Камп Ноу", "Интер" полностью переиграл каталонцев в первом тайме, а "Наполи" свою ничью взял очень уверенно.

Из плюсов же можно отметить феноменальную форму Месси, который снова побил все возможные рекорды, забил 30 голов и издал 24 ассиста. Также стоит отметить несколько хороших кадровых решений Сетьена – в частности, он подпустил к основе Пуча, который в центре поля выглядит очень смело и постоянно находит варианты для обострения. Не отстает и Фати, который забил несколько важных голов в матчах, где соперник вообще не давал шансов. Конечно же, шикарно выглядит и тер Штеген, однако и о главном тренере забывать не стоит - посмотрев в свой блокнот, Сетьен явно нашел старые записи, сыграв против "Атлетико" и "Вильярреала" по схеме 4-4-2-ромб. Против крепкого оборонительного блока мадридцев это не сработало, однако мощный атакующий "Вильярреал" просто развалился на атомы – и в этой формации прекрасно выглядели все футболисты. Даже Гризманн! Впрочем, это были только яркие эпизоды на фоне всего плохого сезона. Сегодня его нужно исправлять.

С Дженнаро Гаттузо посмеивались, а в лучшем случае его просто считали простачком, потолок которого – кризисный "Милан". "Наполи" в последние годы также не особо впечатлял, но союз Рино и "партенопейцев" неожиданно заставил критиков замолчать. Команда в топ-матчах использует гибкую схему, в разных ситуациях переключаясь с агрессивного 4-3-3 на эшелонированную оборону в 4-1-4-1 и 4-4-2 – неаполитанцы грамотно строят блок в центре, выдерживают компактность, а в контратаках стараются разыгрывать мяч коротко. При этом моментов у "Наполи" возникает достаточно. Как следствие, банда Гаттузо отбирала очки у "Ливерпуля", победила "Лацио" (дважды) и "Рому", сыграла вничью с "Барселоной" и прошла "Интер" в Кубке, после чего справедливо выиграла его в серии пенальти против "Ювентуса". В чемпионате туринцев, кстати, тоже победили. Еще одним преимуществом "Наполи" можно назвать умение Гаттузо подготовить команду под конкретного соперника и закачать ее физически на короткую дистанцию ​​– в первых матчах после пауз "Наполи" очень трудно перебегать. Впрочем, после карантина неаполитанцы не смогли навязать борьбу за Лигу Чемпионов, ограничившись седьмым местом, да и ряд важных поединков они проиграли (в частности, "Аталанте" и "Интеру"). Проблемой также является тот факт, что на "Камп Ноу" придется раскрываться, ведь итальянцы отстают по выездным голами, но в целом следует признать – у "Барселоны" очень серьезный соперник.

Ориентировочные составы

"Барселона": тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, де Йонг, Ракитич – Месси, Суарес, Гризманн

"Наполи": Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй – Руис, Демме, Зелински – Кальехон, Мартинес, Инсинье.

"Бавария" – "Челси"

8 августа, 22:00. Мюнхен, "Альянц Арена". Первый матч – 3:0

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

"Баварию" давно короновали на триумф в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Дело не только в разгроме "Челси" со счетом 3:0 на "Стэмфорд Бридж", но и в общей форме мюнхенцев в течение сезона – они выиграли группу с шестью победами при разнице мячей 24:5, а в 22 официальных матчах 2020 добыли 21 победу и одну ничью, забив 65 голов и пропустив всего 16. Конечно, в Германии легко накрутить такие результаты, однако общая форма грандов в Европе не впечатляет, а Ливерпуль уже вылетел. Словом, все сходится к тому, что подопечные Ханси Флика будут в главных претендентах на эту ЛЧ - остается из соперников, которые выглядят не хуже, остается только "Манчестер Сити", ну и самим нужно не накосячить. Найти какие-то недостатки в игре "рекордмайстера" очень непросто. В первую очередь, настораживает затяжная пауза немецких клубов, которые завершили сезон до 27 июня – после нее крепкие "Вольфсбург" и "Айнтрахт" вылетели из ЛЕ далеко не от фаворитов турнира (донецкий "Шахтер" и "Базель"). Также опасность может представлять преимущество в три мяча над "Челси", ведь есть риск настроиться – а лондонцам терять уже нечего. Придумать еще какие-то более или менее важные причины, чтобы надеяться на чудо, трудно. "Бавария" слишком сильна!

Челси в первом сезоне Лэмпарда оставил неплохое впечатление. Команда выполнила задачу минимум, заняв четвертую позицию в АПЛ, добравшись до финала Кубка Англии и 1/8 финала ЛЧ – и все это произошло при симпатичном футболе, без Эдена Азара и при привлечении большого количества молодых исполнителей. В частности, в основу прорвались Мейсон Маунт, Рис Джеймс и Тамми Абрахам. Этими футболистами "сердце "Челси", диспетчер "Челси" переиграл "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", хотя после карантина команда чередовала победы с поражениями. Словом, коллектив у лондонцев очень боевитый. Впрочем, большинство поединков против английских топ-клубов "Челси" проиграл, да и в последних десяти матчах "аристократы" потерпели четыре поражения – причем "Шеффилд" разгромил их со счетом 3:0 (прямо как "Бавария"), а "Ливерпуль" положил пять мячей. С игрой на "ноль" у подопечных Фрэнка Лэмпарда вообще проблемы – Кэпа пропускает каждый второй удар в створ, а попытки усадить его на банку и поставить в основу Кабальеро к улучшению результатов не привели. Оборона также нестабильна – чего только стоит гол украинца Ярмоленко из-под Рюдигера, который банально не знал, что у Андрея мощная левая. Ко всему этому добавилась эпидемия травм, поэтому за "Челси" на Альянц Арене реально страшно.

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски

"Челси": Кабальеро – Зума, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Баркли, Ковачич, Эмерсон – Маунт, Жиру, Хадсон-Одои