Шанс для глубокого резерва: в ответном матче Кубка Испании "Атлетико" принимает "Льейду"

"Атлетико" – "Льейда"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 21:30

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Кастилия-Ла-Манча)

Серию ответных матчей 1/8 финала Копа дель Рей начнут в Мадриде представитель Примеры "Атлетико" и команда третьего испанского дивизиона "Льейда". В том, кто именно пройдет в следующий раунд, думается, ни у кого сомнений нет. В первом матче "матрасники" одержали на выезде уверенную победу со счетом 4:0.

Успех мадридского гранда в небольшом каталонском городке был предсказуемым. Отметим, что в первом же матче после возвращения в "Атлетико" отличился Диего Коста. Кроме того, в Льейде забивали Годин, Гризманн и Торрес. На минувших выходных в матче Примеры команда Диего Симеоне обыграла «"Хетафе" со счетом 2:0, благодаря чему остался на второй позиции в турнирной таблице чемпионата. Снова голом отличился Диего Коста. Еще один мяч на счету Анхеля Корреа.

В субботу "Атлетико" предстоит провести очередной матч Ла Лиги против "Эйбара", а это значит что Эль Чоло на матч против "Льейды" выставит второй, а может и третий состав команды. Тем не менее, гостям это вряд ли поможет. "Матрасники" даже резервным составом очень сильно играют дома.

"Фермеры", как уже было сказано выше, представляют третий по силе дивизион Испании. В своей группе они занимают девятое место, и пока не решают каких-то серьезных задач. В субботу "Льейда" обыграла на своем поле "Бадалону" со счетом 2:0, прервав тем самым четырехматчевую безвыигрышную серию.

Это была лишь третья победа "синих" за 15 последних официальных поединков. Причем в восьми встречах на данном отрезке "фермерам" не удавалось забить ни одного гола. В гостях "Льейда" выиграла всего один из шести предыдущих матчей и пропустила в них в общей сложности десять мячей, ни разу не сыграв на ноль.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Льейды":

Победная домашняя серия "Атлетико" составляет 5 матчей

"Льейда" выиграла в гостях лишь одну из шести последних встреч

Ориентировочные составы на игру:

"Атлетико": Мойя – Гонсалес, Хуанфран, Хименес, Лукас, Гайтан, Фернандес, Карраско, Вьетто, Ф.Торрес, А.Корреа.

"Льейда": Ривас – Нуньес, Сатрестегуй, Лопес, Банду, Гнинг, Молина, Валленте, Мартинес, Феликс, Ниегра.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Льейда":

Вряд ли стоит ожидать в этом матче появления большого количества игроков из основного состава "Атлетико". Симеоне однозначно проверит ближайший резерв. Особо выкладываться в этом матче "матрасникам" резона нет. Гости вряд ли забьют, а вот хозяева поля вполне могут ограничиться двумя-тремя голами.

Букмекеры отдают "Атлетико" абсолютное преимущество. Так средний коэффициент на победу "матрасников" составляет 1.08 баллов, на успех гостей – 26.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 9.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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