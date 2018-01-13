Шанс для места в истории: "Эйбар" попробует впервые обыграть "Атлетико" в Примере

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Шанс для места в истории: "Эйбар" попробует впервые обыграть "Атлетико" в Примере

"Эйбар" – "Атлетико"

Стадион: "Ипуруа" (Эйбар, Испания)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия)

Один из самых интригующих поединков 19-го тура Ла Лиги пройдет на стадионе "Ипуруа" в небольшом баскском городке Эйбар. Местные "оружейники" будут принимать одного из испанских грандов – столичный "Атлетико". Обе команды находятся в верхней половине турнирной таблицы, демонстрируя к тому же в последнее время атакующий футбол.  

Еще пару месяцев назад "Эйбар" находился в зоне вылета, однако после поражения в ноябре в баскском дерби от "Реала Сосьедад" (1:3), команда Хосе Луиса Мендилибара неожиданно ожила и выдала фантастическую серию из 6 побед и ничьи в последующих 7 встречах, что позволило "оружейникам" подняться на седьмую строчку турнирной таблицы и претендовать на место в еврокубках.

За этот период "Эйбар" потерял очки только в поединке с "Хетафе" (ничья 0:0). Зато в остальных шести матчах баски не только побеждали, но и забивали в каждом из матчей минимум дважды. Подопечные Мендилибара очень сильно прибавили, забив 18 мячей в последних 7 матчах, при этом в предыдущих 11 команда сумела забить лишь 6 голов. Но при этом проблемы в обороне никуда не делись, "Эйбар" регулярно пропускает мячи и относится к числу худших в Примере в этом компоненте. Отметим, что в предстоящем матче дисквалификацию будет отбывать один из ключевых защитников Анайц Арбилья. В лазарете команды также находятся Давид Жунка, Бебе, Родригес Йоэл, Педро Леон и Фран Рико.

"Атлетико" сейчас также на отличном ходу. Пока что в чемпионате Испании мадридский клуб потерпел всего одно поражение. Накануне зимнего перерыва "матрасники" уступили в гостях "Эспаньолу" (0:1). Стоит отметить, что команда Симеоне одержала пять побед в шести последних турах. Причем пропускали за восемь последних матчей "индейцы" всего два гола.

У "Атлетико" одна из лучших оборонительных линий в Лиге. За 18 туров столичный клуб пропустил всего 8 голов. Меньше пропускала только "Барселона". При этом на выезде за шесть последних матчей "матрасники" пропускали только раз.

Среди потерь стоит отметить дисквалификацию сразу троих футболистов. Точно не сыграют Габи, Стефан Савич и Диего Коста. В лазарете клуба находится Филипе Луис.

Интересные факты противостояния "Эйбара" и "Атлетико":

В Примере "Атлетико" выиграл у "Эйбара" шесть матчей из шести

Победная домашняя серия "Оружейников" составляет 4 игры

Три последних матча "матрасники" выиграли с общим счетом 9:0

Единственное поражение от "Эйбара" мадридский клуб потерпел, выступая в Сегунде (апрель 2001 года – 1:2)

Ориентировочные составы на игру:

"Эйбар": Дмитрович – Капа, Оливейра, Ломбан, Анхель, Алехо, Хордан, Дани Гарсия, Инуи, Энрич, Шарлес.

"Атлетико": Облак – Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес, Томас, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, Гамейро.

Прогноз на матч "Эйбар" – "Атлетико":

Думается, "Атлетико" будет готовится к "Эйбару" с максимальной серьезностью, так как мадридцам хорошо известно, что баски отлично играют в родных стенах, обладают высокой мотивацией. "Оружейники" ведут борьбу за попадание в зону еврокубков, поэтому будут биться за очки. Но и "Атлетико" мощно выглядит в гостевых матчах. К тому же отпускать "Барселону" Симеоне не намерен.

Букмекеры прогнозируемо ставят на столичный клуб. На победу "матрасников" в среднем предлагается коэффициент – 2.00. Успех хозяев поля оценивается в 4.00 балла. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом – 3.25.       

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
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