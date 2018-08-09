Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

"Уфа" – "Прогресс"

Стадион: "Нефтяник" (Уфа, Россия)

Начало матча: 17:00

Главный арбитр: Штефан Клосснер

9 августа на уфинском стадионе "Нефтяник" состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между российским клубом "Уфа" и люксембургским "Прогрессом" из города Нидеркорн. Встреча станет исторической для обеих команд, ведь ни "Уфа", ни "Прогресс" никогда не играли в третьем отборочном раунде еврокубков. Так что по истечении 180 (а может и больше) минут противостояния один из клубов и вовсе поднимется на небывалую высоту стадии плей-офф.

"Уфа" начала свой путь в еврокубках матчем с "Домжале". Да, российская команда ни разу не выиграла, однако это не помешало подопечным Сергея Томарова выйти дальше с помощью правила гостевого гола. Собственно, и этот самый гол был забит уже после 80 минуты ответного матча, когда уже мало кто надеялся, что "Уфа" сможет куда-то пройти. Кстати говоря, автор того исторического взятия ворот Боян Йокич пропустит первый матч третьего квалификационного раунда из-за перебора желтых. Недавняя победа над "Анжи" в чемпионате добавляет уверенности в том, что парни Томарова подойдут к матчу с "Прогрессом" в хорошем настроении.

Что касается "Прогресса", то люксембургский клуб регулярно выступает в еврокубках только с сезона 2015/16. При этом, в каждом последующем году представители маленького государства в политическом центре Европы проходят на один раунд дальше. Начинали с первого, в прошлом году остановились на втором, в этом сезоне дошли до третьего. Вот уж действительно прогресс! В этом сезоне, между прочим, команда из Нидеркорна прошла азербайджанскую "Габалу", которая после ухода Романа Григорчука, видимо, немного убавила ходу, и венгерский "Гонвед". При чем победа над будапештским клубом была добыта в волевом стиле. В первом матче подопечные Паоло Амодио проиграли со счетом 1:0, а во втором разбили венгров 2:0.

Если окинуть взглядом большинство матчей люксембургской лиги, то можно подумать, что команды разыгрывают обычный чемпионат Бердянского района где-то на Украине. Так что не стоит ожидать, что клуб, который поднялся в еврокубки из вот таких условий, будет в первом же матче давить "Уфу" и пытаться победить ее. Да вовсе нет! "Прогресс", конечно, подумает над забитым голом на выезде, но обеспокоится, чтобы это было сделано в какой-нибудь контратаке, ибо в ином случае они просто пропустят пару и на этом их сказка закончится. Собственно, на это подопечным Томарова и нужно смотреть. Главная задача "Уфы" в сегодняшнем матче – не пропустить(!) и забить хотя бы один гол, чтобы ехать в Люксембург с преимуществом. Вот и все! Звучит просто, теперь осталось сделать.

Интересные факты перед противостоянием "Уфы" и "Прогресса"

"Уфа" и "Прогресс" никогда не встречались между собой в официальных матчах.

До сезона 2015/16 последнее выступление "Прогресса" в еврокубках датировано сезоном 1982/83.

"Уфа" еще не выиграла ни одной встречи в рамках еврокубков. Но и не проиграла.

Главный тренер "Прогресса" Паоло Амодио не имеет тренерской лицензии "про (pro)".

В этом еврокубковом сезоне "Прогресс" неизменно выигрывает гостевые встречи со счетом 2:0, но в стартовых встречах раунда неизменно проигрывает 1:0.

Ориентировочные составы

"Уфа": Беленов – Живоглядов, Неделчару, Табидзе, Тумасян, Йокич – Пауревич, Салатич, Обляков – Фатаи, Слай.

"Прогресс": Флос – Гоброн, Холл, Мартинс, Матиас – Мутш, О. Тилль, С. Тилль – Франсуаза, Торрес, де Алмейда

Прогноз на матч

Очевидно, что "Уфа" постарается не играть с огнем и обеспечить себе комфортное преимущество перед выездом в Люксембург. Тем более, что "Прогресс" однозначно пониже классом, чем словенский "Домжале". Парней Паоло Амодио можно брать теплыми. В связи с этим сегодня можно вполне резонно ожидать триумф "Уфы" со счетом 1:0 или 2:0.

Букмекеры видят "Уфу" абсолютным фаворитом матча. Их победа оценивается в коэффициент 1,4, в то время как на "Прогресс" дают аж 10,5. В случае ничьи поставленные деньги можно будет умножить в 4,6 раза.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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