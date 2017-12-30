Шанс все исправить: "Манчестер Юнайтед" против "Саутгемптона"
"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Начало матча: 20:30
Арбитр: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
"Манчестер Юнайтед" в рамках 21-го тура английской Премьер-Лиги примет на домашней арене "Саутгемптон". Оба клуба не лучшим образом проявляют себя в последних матчах, и условные 3 очка сейчас им просто необходимы. Манкуниацы являются фаворитами встречи на "Олд Траффорд", хотя их последние результаты и большое количество травмированных игроков определенно оставляют шансы приезжей команде.
Подопечным Моуринью пока не удается "боксинг дэй": вслед за нелепой ничьей на "Кинг Пауэр" манкунианцы не смогли обыграть на домашней арене "Бернли" – 2:2 в обоих поединках. Причём, если в первом матче "Лестер" вырвал ничью лишь на последних минутах встречи, то в игре с "бордовыми" спасаться пришлось уже "красным" – Джесси Лингард на 93-й минуте сравнял счёт.
Борьба с "Манчестер Сити" за чемпионство уже практически окончена, более того, идущий третьим "Челси" подобрался к "дьяволам" на расстояние одного очка. Все осложняется большими кадровыми проблемами подопечных Моуринью: матч с "Саутгемптоном" пропустят Кэррик, Феллайни, Смоллинг, Байи и Валенсия.
"Святые" продолжают свое бесславное падение в турнирной таблице чемпионата: команда не может победить вот уже 7 матчей кряду, в которых было набрано всего 3 очка. 14-е место Премьер-Лиге и 2 балла до зоны вылета – вряд ли болельщики рассчитывали на такой результат. В предыдущем туре подопечные Пеллегрино были разгромлены "Тоттенхэмом" – 2:5, и главный тренер уже сказал о необходимости укрепления команды в это трансферное окно. И средства для этого у "Саутгемптона" есть, как минимум, 75 миллионов, полученных за Ван Дейка.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптона":
"Манчестер Юнайтед" не проигрывал в 26 из 27 последних игр чемпионата на "Олд Траффорд".
Серия без побед "Саутгемптона" составляет 7 матчей.
В 6 из 7 предыдущих домашних матчей манкунианцев было забито 3 и более голов.
Ориентировочные составы на игру:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Погба, Матич, Мата, Лингард, Рэшфорд, Лукаку.
Саутгемптон: Форстер, Пье, Йосида, Худт, Таргетт, Ромеу, Лемина, Буфаль, Дэвис, Тадич, Габбьядини.
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон":
Очки необходимы каждой из команд, и "святые" с высокой долей вероятности постараются сыграть в стиле "Бернли", доставившего так много проблем "Юнайтед" в прошлом туре. Однако Моуринью просто обязан мотивировать свою команду на уничтожение соперника, иначе "красные дьяволы" рискуют отдать вторую строчку "Челси".
На победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры предлагают коэффициент – 1,38, на ничью – 5,40, на победу "Саутгемптона" – 9,60.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Топ-10 главных итогов 2017 года
опрос
главное
Лента новостей
-
"Арсенал" вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас"
-
Моуринью попросил журналистов не переиначивать его слова
-
Мозес заключил пари с Маркосом Алонсо
-
Самба Соу продлил соглашение с "Динамо"
-
Батленд сделал выбор между "Ливерпулем" и "Челси"
-
Буффон назвал форвардов с лучшим голевым чутьем
-
"Реал" вышел из отпуска
-
Лемар отказался покидать "Монако" в январе
-
Станкович прокомментировал предстоящий матч между "Интером" и "Лацио"
-
"Челси" близок к подписанию Баркли
-
Топ-10 игроков 2017 года
-
Оуэн сделал прогноз на матч "Ливерпуль" - "Лестер"
-
"Барселона" интересуется хавбеком "Байера"
-
"Барселона" намерена продлить контракты с двумя игроками
-
"Милан" получил выгодное предложение по Доннарумме
-
Конте прокомментировал решение Азара отклонить предложение "Челси" ради перехода в "Реал"
-
Гендир "Атлетико": "Коке уже имел предварительное соглашение с "Реалом"
-
Зидан определился со своим первым летним подписанием
-
Клопп прокомментировал возможную продажу Коутиньо из-за прихода Ван Дейка
-
Суперкомпьютер спрогнозировал результаты Чемпионата Мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12