Шанс все исправить: "Манчестер Юнайтед" против "Саутгемптона"

"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

"Манчестер Юнайтед" в рамках 21-го тура английской Премьер-Лиги примет на домашней арене "Саутгемптон". Оба клуба не лучшим образом проявляют себя в последних матчах, и условные 3 очка сейчас им просто необходимы. Манкуниацы являются фаворитами встречи на "Олд Траффорд", хотя их последние результаты и большое количество травмированных игроков определенно оставляют шансы приезжей команде.



Подопечным Моуринью пока не удается "боксинг дэй": вслед за нелепой ничьей на "Кинг Пауэр" манкунианцы не смогли обыграть на домашней арене "Бернли" – 2:2 в обоих поединках. Причём, если в первом матче "Лестер" вырвал ничью лишь на последних минутах встречи, то в игре с "бордовыми" спасаться пришлось уже "красным" – Джесси Лингард на 93-й минуте сравнял счёт.



Борьба с "Манчестер Сити" за чемпионство уже практически окончена, более того, идущий третьим "Челси" подобрался к "дьяволам" на расстояние одного очка. Все осложняется большими кадровыми проблемами подопечных Моуринью: матч с "Саутгемптоном" пропустят Кэррик, Феллайни, Смоллинг, Байи и Валенсия.

"Святые" продолжают свое бесславное падение в турнирной таблице чемпионата: команда не может победить вот уже 7 матчей кряду, в которых было набрано всего 3 очка. 14-е место Премьер-Лиге и 2 балла до зоны вылета – вряд ли болельщики рассчитывали на такой результат. В предыдущем туре подопечные Пеллегрино были разгромлены "Тоттенхэмом" – 2:5, и главный тренер уже сказал о необходимости укрепления команды в это трансферное окно. И средства для этого у "Саутгемптона" есть, как минимум, 75 миллионов, полученных за Ван Дейка.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптона":

"Манчестер Юнайтед" не проигрывал в 26 из 27 последних игр чемпионата на "Олд Траффорд".

Серия без побед "Саутгемптона" составляет 7 матчей.

В 6 из 7 предыдущих домашних матчей манкунианцев было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Погба, Матич, Мата, Лингард, Рэшфорд, Лукаку.

Саутгемптон: Форстер, Пье, Йосида, Худт, Таргетт, Ромеу, Лемина, Буфаль, Дэвис, Тадич, Габбьядини.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон":

Очки необходимы каждой из команд, и "святые" с высокой долей вероятности постараются сыграть в стиле "Бернли", доставившего так много проблем "Юнайтед" в прошлом туре. Однако Моуринью просто обязан мотивировать свою команду на уничтожение соперника, иначе "красные дьяволы" рискуют отдать вторую строчку "Челси".

На победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры предлагают коэффициент – 1,38, на ничью – 5,40, на победу "Саутгемптона" – 9,60.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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