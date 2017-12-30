Шанс все исправить: "Манчестер Юнайтед" против "Саутгемптона"

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Шанс все исправить: "Манчестер Юнайтед" против "Саутгемптона"

"Манчестер Юнайтед"  –  "Саутгемптон"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

"Манчестер Юнайтед" в рамках 21-го тура английской Премьер-Лиги примет на домашней арене "Саутгемптон". Оба клуба не лучшим образом проявляют себя в последних матчах, и условные 3 очка сейчас им просто необходимы. Манкуниацы являются фаворитами встречи на "Олд Траффорд", хотя их последние результаты и большое количество травмированных игроков определенно оставляют шансы приезжей команде.


Подопечным Моуринью пока не удается "боксинг дэй": вслед за нелепой ничьей на "Кинг Пауэр" манкунианцы не смогли обыграть на домашней арене "Бернли" – 2:2 в обоих поединках. Причём, если в первом матче "Лестер" вырвал ничью лишь на последних минутах встречи, то в игре с "бордовыми" спасаться пришлось уже "красным" Джесси Лингард на 93-й минуте сравнял счёт.

Борьба с "Манчестер Сити" за чемпионство уже практически окончена, более того, идущий третьим "Челси" подобрался к "дьяволам" на расстояние одного очка. Все осложняется большими кадровыми проблемами подопечных Моуринью: матч с "Саутгемптоном" пропустят Кэррик, Феллайни, Смоллинг, Байи и Валенсия.

"Святые" продолжают свое бесславное падение в турнирной таблице чемпионата: команда не может победить вот уже 7 матчей кряду, в которых было набрано всего 3 очка. 14-е место Премьер-Лиге и 2 балла до зоны вылета – вряд ли болельщики рассчитывали на такой результат. В предыдущем туре подопечные Пеллегрино были разгромлены "Тоттенхэмом" – 2:5, и главный тренер уже сказал о необходимости укрепления команды в это трансферное окно. И средства для этого у "Саутгемптона" есть, как минимум, 75 миллионов, полученных за Ван Дейка.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптона":

"Манчестер Юнайтед" не проигрывал в 26 из 27 последних игр чемпионата на "Олд Траффорд".

Серия без побед "Саутгемптона" составляет 7 матчей.

В 6 из 7 предыдущих домашних матчей манкунианцев было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Погба, Матич, Мата, Лингард, Рэшфорд, Лукаку.

Саутгемптон: Форстер, Пье, Йосида, Худт, Таргетт, Ромеу, Лемина, Буфаль, Дэвис, Тадич, Габбьядини.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон":

Очки необходимы каждой из команд, и "святые" с высокой долей вероятности постараются сыграть в стиле "Бернли", доставившего так много проблем "Юнайтед" в прошлом туре. Однако Моуринью просто обязан мотивировать свою команду на уничтожение соперника, иначе "красные дьяволы" рискуют отдать вторую строчку "Челси".

На победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры предлагают коэффициент – 1,38, на ничью –  5,40, на победу "Саутгемптона" – 9,60.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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