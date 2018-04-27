Шансы "Атлетико" пройти в финал Лиги Европы составляют 86%

В первом полуфинальном матче Лиги Европы "Арсенал" на своём поле разошёлся миром с "Атлетико".

Если верить статистике, то благодаря такому результату шансы "матрасников" пройти в финал турнира составляют 85,7 процентов.

Дело в том, что "Атлетико" в еврокубках 12 раз из 14 побеждал по сумме двух матчей после гостевой ничьей в первой игре.

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