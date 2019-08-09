Шансы Бэйла остаться в "Реале" заметно выросли

Вингер "Реала" Гарет Бэйл, вероятно, останется в королевском клубе, сообщает испанская пресса.

У "бланкос" нет ни одного предложения по трансферу 30-летнего валлийца, контракт которого с мадридцами рассчитан до 2022 года.

Ранее у звёздного футболиста были неплохие шансы уйти в "Цзянсу Сунин" или "Тоттенхэм", но его переход в китайский клуб заблокировал Флорентино Перес, а англичане в итоге решили подписать других игроков.

Единственным более-менее реальным вариантом для Бэйла является аренда в "Баварии". Однако ранее его агент Джонатан Барнетт исключил такой сценарий.

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