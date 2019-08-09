Шансы Бэйла остаться в "Реале" заметно выросли
Вингер "Реала" Гарет Бэйл, вероятно, останется в королевском клубе, сообщает испанская пресса.
У "бланкос" нет ни одного предложения по трансферу 30-летнего валлийца, контракт которого с мадридцами рассчитан до 2022 года.
Ранее у звёздного футболиста были неплохие шансы уйти в "Цзянсу Сунин" или "Тоттенхэм", но его переход в китайский клуб заблокировал Флорентино Перес, а англичане в итоге решили подписать других игроков.
Единственным более-менее реальным вариантом для Бэйла является аренда в "Баварии". Однако ранее его агент Джонатан Барнетт исключил такой сценарий.
Не пропустите: "Реал" определился с будущим Такефусы Кубо. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"
-
Модрич останется в "Реале"
-
Стало известно, сколько клубы АПЛ потратили на летние трансферы
-
"Лестер" купил игрока сборной Бельгии
-
Официально: Кэрролл вернулся в "Ньюкасл"
-
Луис Адриано определился с игровым номером в "Палмейрасе"
-
Лукаку прокомментировал свой переход в "Интер"
-
1
Шансы Бэйла остаться в "Реале" заметно выросли
-
Танком по соперникам! Как Антонио Конте будет использовать Ромелу Лукаку в "Интере"?
-
Дибала всё ещё может покинуть "Ювентус"
-
"Малага" объявила об уходе украинского форварда
-
Тренер "Туна": "Должны были обыгрывать "Спартак"
-
1
"Барселона" просит Неймара не переходить в "Реал"
-
Главные новости дня: 8 августа
-
Стало известно, кого "Спартак" хочет подписать на позицию опорного хавбека
-
"Манчестер Сити" подписал хавбека "Жироны"
-
Журналист Goal.com: "Неудачники этого трансферного окна - "Манчестер Юнайтед" и Вудворд"
-
ЦСКА работает над трансфером бразильского нападающего
-
Балотелли близок к переходу в бразильский клуб
-
Арустамян анонсировал очередной трансфер "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32