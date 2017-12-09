Шансы Джикии сыграть с ЦСКА - 50 на 50

Участие защитника "Спартака" Георгия Джикии в матче 20-го тура чемпионата России против ЦСКА находится под вопросом.

Решение о том, сыграет 24-летний центрбек в поединке с армейцами или нет, скорее всего, будет принято в день игры.

Сейчас, как сообщают российские СМИ, шансы Джикии выйти на поле оцениваются как 50 на 50.

Напомним, что матч "Спартак" - ЦСКА состоится в воскресенье в 16:30 по московскому времени.

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