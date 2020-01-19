Шансы Месси выиграть "Золотую бутсу"-2020 уменьшились
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси на данный момент занимает лишь 13-е место в списке лучших бомбардиров национальных чемпионатов. Таким образом, шансы аргентинца в очередной раз выиграть "Золотую бутсу" невелики. Ранее форвард выигрывал почетную награду рекордные шесть раз.
Список претендентов на "Золотую бутсу" выглядит так:
1. Чиро Иммобиле ("Лацио") — 23 гола (46 очков).
2. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") — 20 (40).
3. Роберт Левандовски ("Бавария") — 19 (38).
4. Джейми Варди ("Лестер") — 17 (34).
5-6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") — 15 (30).
5-6. Эрлинг Холанд ("Ред Булл Зальцбург"/"Борусия" Дортмунд) — 19 (30).
7-12. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 14 (28).
7-12. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") — 14 (28).
7-12. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") — 14 (28).
7-12. Ромелу Лукаку ("Интер") — 14 (28).
7-12. Виссам Бен-Йеддер ("Монако") — 14 (28).
7-12. Данни Ингз ("Саутгемптон") — 14 (28).
13-16. Лионель Месси ("Барселона") — 13 (26).
13-16. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 13 (26).
13-16. Тамми Абрахам ("Челси") — 13 (26).
13-16. Жоао Педро ("Кальяри") — 13 (26).
17. Шон Вайссман ("Вольфсбергер") — 17 (25,5).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14