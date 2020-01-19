Шансы Месси выиграть "Золотую бутсу"-2020 уменьшились

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси на данный момент занимает лишь 13-е место в списке лучших бомбардиров национальных чемпионатов. Таким образом, шансы аргентинца в очередной раз выиграть "Золотую бутсу" невелики. Ранее форвард выигрывал почетную награду рекордные шесть раз.

Список претендентов на "Золотую бутсу" выглядит так:

1. Чиро Иммобиле ("Лацио") — 23 гола (46 очков).

2. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") — 20 (40).

3. Роберт Левандовски ("Бавария") — 19 (38).

4. Джейми Варди ("Лестер") — 17 (34).

5-6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") — 15 (30).

5-6. Эрлинг Холанд ("Ред Булл Зальцбург"/"Борусия" Дортмунд) — 19 (30).

7-12. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 14 (28).

7-12. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") — 14 (28).

7-12. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") — 14 (28).

7-12. Ромелу Лукаку ("Интер") — 14 (28).

7-12. Виссам Бен-Йеддер ("Монако") — 14 (28).

7-12. Данни Ингз ("Саутгемптон") — 14 (28).

13-16. Лионель Месси ("Барселона") — 13 (26).

13-16. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 13 (26).

13-16. Тамми Абрахам ("Челси") — 13 (26).

13-16. Жоао Педро ("Кальяри") — 13 (26).

17. Шон Вайссман ("Вольфсбергер") — 17 (25,5).

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