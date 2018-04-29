Шансы на работу Манчини со сборной Италии серьезно увеличились

Шансы на работу главного тренера питерского "Зенита" Роберто Манчини со сборной Италии серьезно увеличились.

Так, по сведениям Mediaset, один из главных претендентов на замещение вакантной должности наставника "скуадры адзурры" Карло Анчелотти отказался от возможной работы с национальной командой. Ввиду этого новым фаворитом в борьбе за пост нового рулевого сборной Италии стал нынешний главный тренер "сине-бело-голубых".

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против ЦСКА. | soccernews.ru