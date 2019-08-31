Шансы на возвращение Неймара в "Барселону" резко выросли

Теги псжбарселонанеймаржан-клер тодибоиван ракитичусман дембелетрансферы

Шансы на возвращение Неймара в "Барселону" резко выросли

"Барселона" приблизилась к трансферу нападающего ПСЖ Неймара, сообщает французская пресса.

Переговоры между клубами сдвинулись с мёртвой точки благодаря тому, что Жан-Клер Тодибо и Иван Ракитич дали согласие на переезд в Париж.

Таким образом, осталось уговорить только Усмана Дембеле, который по-прежнему не хочет переходить в ПСЖ.

Если французский вингер передумает, то "Барса" заплатит за Неймара 130 миллионов евро и отдаст троих вышеуказанных игроков.

Не пропустите: ПСЖ сделал предложение по трансферу Эриксена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Севилья Севилья 3 7
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 2 4
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 2 4
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 4
7 Алавес Алавес 2 4
8 Осасуна Осасуна 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Барселона Барселона 2 3
11 Леванте Леванте 2 3
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Вильярреал Вильярреал 2 1
14 Гранада Гранада 2 1
15 Эйбар Эйбар 2 1
16 Хетафе Хетафе 2 1
17 Валенсия Валенсия 2 1
18 Эспаньол Эспаньол 2 1
19 Леганес Леганес 2 0
20 Бетис Бетис 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов