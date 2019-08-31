Шансы на возвращение Неймара в "Барселону" резко выросли

"Барселона" приблизилась к трансферу нападающего ПСЖ Неймара, сообщает французская пресса.

Переговоры между клубами сдвинулись с мёртвой точки благодаря тому, что Жан-Клер Тодибо и Иван Ракитич дали согласие на переезд в Париж.

Таким образом, осталось уговорить только Усмана Дембеле, который по-прежнему не хочет переходить в ПСЖ.

Если французский вингер передумает, то "Барса" заплатит за Неймара 130 миллионов евро и отдаст троих вышеуказанных игроков.

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