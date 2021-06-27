Шапаренко высказался перед матчем против сборной Швеции на Евро-2020
Фото: инстаграм Шапаренко/Автор неизвестен
Хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко высказался перед матчем против сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы.
"Мы очень болели за Швецию в матче против Польши, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, однако мы хотим переписать ее еще раз. Швеция — боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом участке поля", — приводит слова Шапаренко официальный сайт УЕФА.
Украина сыграет со сборной Швеции 29 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Глазго.
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