Шапаренко высказался перед матчем против сборной Швеции на Евро-2020

Фото: инстаграм Шапаренко/Автор неизвестен

Хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко высказался перед матчем против сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Мы очень болели за Швецию в матче против Польши, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, однако мы хотим переписать ее еще раз. Швеция — боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом участке поля", — приводит слова Шапаренко официальный сайт УЕФА.

Украина сыграет со сборной Швеции 29 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Глазго.

Также не пропустите: Бэйл объявил о своем будущем в сборной Уэльса. | http://soccernews.ru