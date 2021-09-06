Шапи близок к уходу из "Краснодара"

Фото: фан-инстаграм Сулейманова

"Краснодар" работает над продажей форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.

По сведениям "Чемпионат", в услугах футболиста заинтересованы "Ахмат" и "Нижний Новгород", которые готовы взять игрока в аренду с опцией выкупа.

Ожидается, что Шапи покинет клуб до закрытия трансферного окна. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

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