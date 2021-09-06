Шапи близок к уходу из "Краснодара"
Фото: фан-инстаграм Сулейманова
"Краснодар" работает над продажей форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.
По сведениям "Чемпионат", в услугах футболиста заинтересованы "Ахмат" и "Нижний Новгород", которые готовы взять игрока в аренду с опцией выкупа.
Ожидается, что Шапи покинет клуб до закрытия трансферного окна. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
Читайте также: "Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Шапи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Президент ПСЖ о Суперлиге: "Сказочники и неудачники"
-
Тренер "Химок" хотел бы подписать Мирзова
-
Стало известно о несостоявшемся трансфере бразильского вингера в ЦСКА
-
Карпин отреагировал на критику сборной России
-
Марио Фернандес рискует не сыграть против Мальты
-
Чеферин: "Проведение Чемпионата Мира каждые два года обесценит его"
-
Стало известно, каких футболистов Витория хотел видеть в "Спартаке"
-
Карпин рассказал, кто может стать капитаном сборной России в игре против Мальты
-
Шапи близок к уходу из "Краснодара"
-
"Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы
-
"Ливерпуль" пытается вернуть Кейта из Гвинеи, где произошел военный переворот
-
Сборная России потеряла уже 5-го игрока из-за травм
-
Пеле перенес операцию по удалению опухоли
-
Смолов поделился ожиданиями от игры с Мальтой
-
Источник: Аренда Кастильехо в ЦСКА сорвалась
-
Тренер сборной Польши высказался о Левандовски
-
Сборная Франции теряет Комана
-
Эдерсон рассказал, на какой позиции видит себя в поле
-
Официально: Рибери - футболист "Салернитаны"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Вест Хэма" следующим летом