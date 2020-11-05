Шапи грозит штраф за слова после поражения от "Севильи"

Нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова могут наказать по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

Напомним, что "быки" вели со счётом 2:0 к 21-й минуте, однако умудрились в итоге потерпеть поражение, играя весь второй тайм в большинстве.

После игры футболист заявил, что у него есть вопросы к команде, поскольку такую победу нужно было удерживать.

По информации телеграм-канала "Мутко против", Шапи грозит штраф в размере 10 тысяч долларов, если в клубе посчитают, что сказанное форвардом наносит ущерб интересам "Краснодара", игроков, тренеров и других сотрудников.

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