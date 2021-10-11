Шапи не намерен возвращаться в РПЛ
Фото: инстаграм Шапи/Автор неизвестен
Хавбек "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, ныне выступающий за "Гиресунспор" на правах аренды, не намерен возвращаться в Российскую Премьер-Лигу, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, футболист адаптировался и комфортно чувствует себя в Турции, у него хорошие отношения с командой.
Сообщается, что он даже не думает о том, чтобы вновь выступать в чемпионате России, его цель – играть в Европе.
В нынешнем сезоне Шапи за 5 игр в Турецком чемпионате не отметился ни одним голевым действием.
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