Шапи не намерен возвращаться в РПЛ

Фото: инстаграм Шапи/Автор неизвестен

Хавбек "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, ныне выступающий за "Гиресунспор" на правах аренды, не намерен возвращаться в Российскую Премьер-Лигу, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, футболист адаптировался и комфортно чувствует себя в Турции, у него хорошие отношения с командой.

Сообщается, что он даже не думает о том, чтобы вновь выступать в чемпионате России, его цель – играть в Европе.

В нынешнем сезоне Шапи за 5 игр в Турецком чемпионате не отметился ни одним голевым действием.

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