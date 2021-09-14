Шапи объяснил спад в своей игре
Фото инстаграм Магомеда-Шапи Сулейманова
Воспитанник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, с чем связан его игровой кризис.
"Свой спад в игре, безусловно, связываю с коронавирусом. Я не просто переболел - я лежал в больнице, у меня было 32% поражения легких. Поднялась температура под 40, держалась четыре или пять дней. Мне каждые два часа ставили капельницы, чтобы сбить её", - сообщил футболист.
Шапи перенёс коронавирус в мае 2020 года. Сам вингер рассказывал, что провёл в больнице две недели и сильно потерял в весе.
В начале сентября россиянин перешёл в турецкий "Гиресунспор" на правах аренды до конца текущего сезона.
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