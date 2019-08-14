Шапи: "Передаю привет тем, кто писал, что "Порту" для "Краснодара" приговор"

Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал выход своей команды в раунд плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

"Быки" по сумме двух встреч выбили из турнира "Порту". После минимального домашнего поражения южане в гостях выиграли у именитого соперника со счётом 3:2.

"Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что "Порту" для нас приговор. Зачем вообще тогда выходить? Надо просто верить в себя и стараться", - сказал Шапи.

Стоит отметить, что 19-летний нападающий стал главным героем матча с "Порту" - в его активе два забитых гола.

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