Шапи: "Передаю привет тем, кто писал, что "Порту" для "Краснодара" приговор"
Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал выход своей команды в раунд плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
"Быки" по сумме двух встреч выбили из турнира "Порту". После минимального домашнего поражения южане в гостях выиграли у именитого соперника со счётом 3:2.
"Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что "Порту" для нас приговор. Зачем вообще тогда выходить? Надо просто верить в себя и стараться", - сказал Шапи.
Стоит отметить, что 19-летний нападающий стал главным героем матча с "Порту" - в его активе два забитых гола.
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