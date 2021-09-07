Шапи подписал новый контракт с "Краснодаром"

Теги магомед-шапи сулеймановкраснодар

Шапи подписал новый контракт с "Краснодаром"Фото: инстаграм Шапи/Автор неизвестен

Хавбек "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом перед арендой в другую команду, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, новый договор рассчитан до 2024 года. Вопрос об аренде молодого полузащитника в другой клуб будет решен до конца дня.

Ранее сообщалось, что Шапи может перейти в "Гиресунспоре" из Турции. Также на футболиста претендовали "Ахмат", "Нижний Новгород" и "Коньяспор".

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