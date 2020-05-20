Шапи подтвердил, что переболел коронавирусом

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов подтвердил, что у него был обнаружен коронавирус.

"В настоящее время я абсолютно здоров! Это было подтверждено тремя отрицательными тестами. Я действительно был заражен коронавирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на две недели, у меня не было никаких контактов.

В ночь с 3-го на 4-е у меня начала подниматься температура, я вызвал скорую и оповестил клубного врача. Мой тест оказался положительным, поэтому я лёг в больницу. Клуб ничего не сообщал по моей просьбе. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел. Готовлюсь возобновить тренировки", - заявил Сулейманов.

Читайте также: "Краснодар" сделал заявление касательно травмы Ари. | http://soccernews.ru