Шапи прокомментировал слухи об интересе "Спартака"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на слухи о том, что им интересуется "Спартак".

"Я не заинтересован в переходе в "Спартак". Это все выдумки. Хочу остаться в "Краснодаре", - заявил Сулейманов.

Шапи является воспитанником "Краснодара" и выступает за первую команду с 2018 года.

В этом сезоне на счету футболиста 6 голов и 6 ассистов в 31 матче.

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