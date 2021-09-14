Шапи сравнил футбол в России и Европе
Фото инстаграм Магомеда-Шапи Сулейманова
Воспитанник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов высказался о разнице между российским и европейским футболом.
"А вы посмотрите, где у них играют люди из молодёжки и основной сборной. Все - за рубежом. У них другой футбол. В России он, конечно, медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьём в сторону нападающего. Многие говорят, что это уже устаревший футбол, я даже не знаю, кто сейчас ещё так играет.
Может быть, Бельгия. Но там Лукаку цепляется за все мячи, и поди его отодвинь. Я, конечно, никому не советую, каждый видит футбол по-своему. Но, как по мне, эта игра в нападающего уже старовата стала", - считает Шапи.
В начале сентября вингер перешёл из "Краснодара" в турецкий "Гиресунспор" на правах аренды до конца текущего сезона.
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