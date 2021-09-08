Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб
Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов перешел в "Гиресунспор", сообщается на официальном сайте российского клуба.
Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2022 года. При этом "Гиресунспор" не будет иметь право выкупа игрока.
21-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". Всего он провел за клуб 118 матчей, забил 23 мяча и отдал семь голевых передач. Сыграл 10 матчей за молодежную сборную России и забил три гола. Двукратный бронзовый призер чемпионата России.
Стоит отметить, что "Гиресунспор" неудачно стартовал в чемпионате Турции и после трех туров занимает последнее место в турнирной таблице Суперлиги.
Не пропустите: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб
-
Экс-форвард "Спартака" Веллитон вернулся в родной клуб
-
"Арсенал" выставил ультиматум Артете
-
"Барселона" и "Реал" поборются за хавбека "Лестера"
-
Смолов ярко высказался о Карпине
-
Уткин отрегиаровал на новое назначение Канделаки
-
ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит"
-
Названы сроки восстановления Головина после травмы
-
Канделаки покинула пост генерального продюсера "Матч ТВ"
-
Месси и Неймар не помогут ПСЖ в ближайшем матче Лиги 1
-
1
Бэйл оценил шансы Роналду заиграть в "Манчестер Юнайтед"
-
Тиль забил первый гол за сборную Нидерландов. Он принадлежит "Спартаку"
-
Футболиста "Ювентуса" выгнали из сборной США
-
Хабиб сфотографировался с легендами "Спартака"
-
Виллиан назвал причину ухода из "Арсенала"
-
Карпин рассказал, как он будет отдыхать после матчей сборной России
-
Смолов ярко отреагировал на первый гол за сборную России с 2019 года
-
Давид Луиз близок к возвращению в Бразилию
-
Мостовой высказался об игре России в матче с Мальтой
-
Пике рассказал, когда он планирует завершить карьеру