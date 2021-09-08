Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб

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Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб

Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов перешел в "Гиресунспор", сообщается на официальном сайте российского клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2022 года. При этом "Гиресунспор" не будет иметь право выкупа игрока.

21-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". Всего он провел за клуб 118 матчей, забил 23 мяча и отдал семь голевых передач. Сыграл 10 матчей за молодежную сборную России и забил три гола. Двукратный бронзовый призер чемпионата России.

Стоит отметить, что "Гиресунспор" неудачно стартовал в чемпионате Турции и после трех туров занимает последнее место в турнирной таблице Суперлиги.

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