Шапи указал на проблему российского футбола
Фото инстаграм Магомеда-Шапи Сулейманова
Воспитанник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов выразил мнение, что в РПЛ недостаточно доверяют молодым футболистам.
"Как ещё будут появляться новые люди в сборной, если не доверять молодым? Не будет же никогда никого. Посмотрите на топ-клубы. Где сейчас в России доверяют молодым? В "Динамо" вот только начали, да, но они даже в еврокубки не вышли. В той же "Боруссии" люди играют в Лиге Чемпионов, им по 17-18 лет. Они играют в топ-чемпионатах, в топ-матчах. Поэтому, когда они вызываются в сборную, они выглядят сильнее людей, которые с условным "Тамбовом" дома соперничают", - сказал Шапи.
В начале сентября вингер перешёл из "Краснодара" в турецкий "Гиресунспор" на правах аренды до конца текущего сезона.
В составе "быков" 21-летний Шапи сыграл 118 матчей, забил 23 гола и сделал 8 ассистов.
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