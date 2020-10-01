Шапи высказался о выходе "Краснодара" в групповой этап Лиги Чемпионов

Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в инстаграме опубликовал фото после победного матча над ПАОКом (2:1).

По итогам двух матчей "Краснодар" вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Поздравляем наших болельщиков с выходом в ЛЧ! Вы это заслужили", - написал Сулейманов.

Отметим, "Краснодар" впервые в истории сыграет на групповой стадии Лиги Чемпионов.

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